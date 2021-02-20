Su kamışı 5 dakikada sipsi oluyor

BURDURLU 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü sipsi sanatçısı Mehmet Bedel (57), evinin altındaki atölyede su kamışını 5 dakikada sipsi haline getiriyor. Bedel, Burdur'un değişik yerlerinden sipsi yapımına uygun kamışları buluyoruz. Bu kamışları en fazla 5 dakikada sipsi haline getiriyoruz dedi.

Burdur'da yaklaşık 30 yıldır sipsinin hem imalatını hem de icrasını yapan, geçen yıl şubat ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü alan Mehmet Bedel, evinin altındaki atölyede Yörük çalgısı sipsinin imalatını yapıyor. Bedel, ürettiği sipsileri yurt içi ve yurt dışına gönderiyor. Mehmet Bedel, 30 yıldır bu sipsiyi hem yapıyor hem de çalıyorum. Sipsi, Burdur'a özgü Türk Halk Müziği sazları içinde en küçük sazdır. 'Cukcuk' dediğimiz ağızlık ve klavye kısmı olmak üzere iki parçadan oluşur. Kendisi çok küçük olmasına rağmen çok büyük bir sesi vardır dedi.

'İKİ OĞLUM VAR, ONLARA DA ÖĞRETTİM'

Sipsinin 15 ve 25 santimetre ebatlarında yapıldığını söyleyen Bedel, Sipsinin boyu büyüdükçe pes sesler, boyu küçüldükçe tiz sesler elde edilir. Günümüzde her sese göre sipsi yapılıyor. Ben de bu sazın gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla elimizden geldiğince hem yapımını hem de icrasını yapıyorum. Öğrenmek isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. İki oğlum var. Onlara da öğrettim, onlar da hem sipsi yapımı hem de icrasını yapıyorlar diye konuştu.

'5 DAKİKADA SİPSİ HALİNE GETİRİYORUZ'

Sipsinin orkestralarda da kullanılan bir saz olduğunu belirten Bedel, şöyle konuştu

Yurt dışından da isteyenler oluyor. Japonya'dan ABD'ye kadar sipsi gönderdim. Japonya ve Kolombiya'dan sipsiyi merak edip gelen iki öğrencim oldu. Geldiler, burada öğrenip, gittiler. Sipsinin yapıldığı su kamışları ayrı. Ağızlığı ayrı bir kamış, gövdesi ayrı bir kamış. Burdur'un değişik yerlerinden, göl kenarlarından dere kenarlarından sipsi yapımına uygun olan kamışları buluyoruz. Bu kamışları en fazla 5 dakikada sipsi haline getiriyoruz.

'AİLECEK SİPSİNİN YAŞAMASINI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü aldığını hatırlatan Mehmet Bedel, Geçen yıl 12 Şubat'ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödülümü aldım. Oğlum Ali Bedel de Antalya Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi. Sipsi, kaval ve zurna eğitmenliği yapıyor. Oğlum da 2018 yılında Polonya'da sipsi ile solo saz yarışmasında dünya birincisi oldu. Ailecek bu sipsinin yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz ifadelerini kullandı.