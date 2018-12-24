Son Dakika Haberleri: Su Kanala Düşen Köpek Kurtarıldı

Su Kanala Düşen Köpek Kurtarıldı

47 dakika önce

Eskişehir'de Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düşen bir köpek, Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Su Kanala Düşen Köpek Kurtarıldı, System.String[]
Eskişehir'de Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düşen bir köpek, Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Cumhuriyet bulvarı üzerindeki eski Devlet Hastanesi yanında bulunan su kanalına başıboş bir köpek düştü. Olayı gören vatandaşlar Odunpazarı Belediyesi Hayvan Sağlık Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler kısa süre içerisinde su kanalı kıyısına gelip insan zinciri oluşturarak yakalama aparatı ile yardıma muhtaç köpeği kurtardılar.

Soğuk havada suyun içerisinde ne kadar süre mahsur kaldığı bilinmeyen, ancak hayli üşüdüğü gözlenen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:09 Kaynak: İHA

Eskişehir, Odunpazarı Belediyesi, Yaşam
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