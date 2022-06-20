Su kanalı çalışmasında göçük: 1 ölü, 1 yaralı ve 1 kayıp

MANİSA'nın Gölmarmara ilçesinde, yangın göletine su sağlamak için yapılan kanal çalışması sırasında göçük meydana geldi. Tonlarca ağırlığındaki toprak yığını altında kalan işçilerden Mehmet Gezici (33) yaralı olarak kurtarılırken, İdris Akova'nın (62) cansız bedenine ulaşıldı. Göçük altında kalan Celal Geyik'e (55) ise henüz ulaşılamadı.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Gölmarmara ilçesine bağlı Kayaaltı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Gölmarmara Orman İşletme Şefliği'nin yangın göletine su sağlamak amacıyla yapılan su kanalı kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Kazı çalışmasında görevli olan Mehmet Gezici, İdris Akova ve Celal Geyik, göçük sırasında tonlarca ağırlığındaki toprak yığını altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli personeller sevk edildi.

1 ÖLÜ, 1 YARALI VE 1 KAYIP

Olay yerine gelen ekiplerin başlattığı kurtarma çalışmasında Mehmet Gezici yaralı halde göçük altından çıkarıldı. İşçilerden İdris Akova'nın da cansız bedenine ulaşılırken, taprak yığını altında kalan Celal Geyik'i kurtarma çalışmasının devam ettiği belirtildi.

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