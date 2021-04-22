Su kanalı kazısından antik mezar çıktı! 6 tana kafatası bulundu - Son Dakika

Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Halliller sokak Yeşiltepe mevkiinde sulama hattı çalışması yapılırken iş makinesinin kepçesine sert bir kaya isabet etti. İş makinesinin kepçesi ile kırılan kaya parçası sonrası işçiler kopan kaya parçasının mezara ait olduğunu fark etti.

İşçiler tarafından Menteşe Belediye yetkililerine bilgi verilmesi sonrası Zabıta ekipleri Müze Müdürlüğü'nü aradı. Muğla Müze Müdürlüğü tarafından mezarın bulunduğu alana Arkeolog ve Müze Müdürlüğü yetkilisi gönderildi.

6 KİŞİYE AİT

Muğla Müze Müdürlüğü gözetiminde arkeologlar tarafından yapılan çalışmada mezarın Helenistik dönemden kaldığı ortaya çıktı. Ula ilçesindeki Thera Antik kentinin bir mahallesi olduğu tahmin edilen ve Roma dönemine ait antik mezarın içinde küçük bir kandil ve 6 bireye ait olduğu tahmin edilen kemikler bulundu.

Muğla Müzesi yetkilileri ve Arkeologlar tarafından mezar çevresinin temizlenmesinin ardından Antropolog tarafından mezar içindeki kafatası ve kemikler numaralandırılarak alındı.