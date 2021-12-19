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Su kanalına atladığı öne sürülen kadının cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Su kanalına atladığı öne sürülen kadının cansız bedeni bulundu

19.12.2021 19:41

Mersin'in Silifke ilçesinde bir kadının kanala düşmesi sonucu ekipler harekete geçti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu su kanalına düşen 48 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan kadının kanala kendisinin atladığı ileri sürüldü.

Silifke'ye bağlı Gazi Mahallesi Cezaevi Yolu Kanal Caddesi santral mevkiinde bir kadının kanala düştüğü bilgisi üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı dalgıç ekibi yönlendirildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu su kanalına düşen kadının cesedine ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan cesedin, 48 yaşındaki Durşen Ç'ye ait olduğu belirlenirken, kadının kanala kendisinin atladığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Su kanalına atladığı öne sürülen kadının cansız bedeni bulundu
Su kanalına atladığı öne sürülen kadının cansız bedeni bulundu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Cezaevi, Gazi, su, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Su kanalına atladığı öne sürülen kadının cansız bedeni bulundu - Son Dakika


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