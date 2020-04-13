Su kanalına devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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Su kanalına devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
7 saat önce
Sinop'un Boyabat ilçesinde su kanalına devrilen kamyonun sürücüsü ve yanındaki oğlu yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde su kanalına devrilen kamyonun sürücüsü ve yanındaki oğlu yaralandı.
Sinop'tan Boyabat'a giden Murat Sümer'in (55) kullandığı 34 AJ 3548 plakalı kamyon, Bektaş köyü mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak su kanalına devrildi.
Kazada, sürücü ile oğlu Ali Ömer Sümer (15) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil servis ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 06:50 Kaynak: AA
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