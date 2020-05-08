Su kanalına devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, kontrolden çıkarak refüjdeki su kanalına devrilen cam tozu yüklü kamyonun sürücüsü Ufuk Salgın, yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Eskipazar Söğütlüçeşme mevkisinde meydana geldi. Ufuk Salgın'ın kullandığı 06 BAM 738 plakalı cam tozu yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki su kanalına devrildi. Kazada kamyonun kasasındaki cam tozu yola döküldü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan çalışmanın ardından kamyon vinçle yoldan kaldırıldı.