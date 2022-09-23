Su kanalına devrilen otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Su kanalına devrilen otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı

23.09.2022 16:22
Su kanalına devrilen otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı

BURSA'nın Karacabey ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Berk T. (40) yaralandı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Berk T. (40) yaralandı. Sürücünün 1,19 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bursa- Çanakkale kara yolu Karacabey ilçesi yakınlarında meydana geldi. Bursa'dan Çanakkale yönüne giden Berk T. idaresindeki 16 ABJ 555 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi. Sürücü, ters dönen araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Berk T.'nin 1,19 promil alkollü olduğu öğrenildi.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Karacabey, Bursa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Su kanalına devrilen otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Su kanalına devrilen otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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