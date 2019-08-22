Su kanalına düşen altın bileklik ve telefonu AFAD ekipleri buldu

Erzincan'da, özçekim yaparken çantasındaki altın bilekliği ve cep telefonunu su kanalına düşüren kadının yardımına AFAD ekipleri yetişti.

Giresun'un Çamoluk ilçesinden Erzincan'a gelen Songül Ağzıkuru, piknik için ailesiyle Ekşisu mesire alanına gitti.

Buradaki su kanalının kenarında özçekim yapmak isteyen Ağzıkuru'nun çantasının korkuluklara takılması sonucu altın bilekliği ile cep telefonu suya düştü.

Eşi Yüksel Ağzıkuru ve çevredeki vatandaşlar, kanala düşen bileklik ve telefonu bulamayınca Jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine mesire alanına gelen AFAD'a bağlı dalgıç ekibi, 2 saatlik çalışma sonucu bileklik ile cep telefonunu bularak Ağzıkuru'ya teslim etti.

Suya düşürdüğü bilekliğinin bulunmasına çok sevinen Ağzıkuru, "Bileklik eşimin bana aldığı ilk hediyeydi. Bu nedenle benim için manevi önemi var. Biz Erzincan'a gezmek için gelmiştik. Bileklik suya düşünce çok üzülmüştüm. Hepimizin morali bir anda bozuldu. Yaşanan olay üzerine mesire alanında bulunan görevli arkadaşlara farkında olmadan bağırdım. Ben hepsinden özür diliyorum. Başta AFAD ve jandarma ekipleri olmak üzere herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Kadir Çelik ise ihbar üzerine bölgeye geldiklerini belirterek, "Kanaldaki su soğuk olmasına rağmen ekiplerimiz 2 saat süren özverili çalışmayla emanetleri bulup sahibine teslim etti." dedi.