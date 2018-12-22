Son Dakika Haberleri: Su Kanalına Düşen Aracın Şoförü Yaralandı

Su Kanalına Düşen Aracın Şoförü Yaralandı

1 saat önce

Malatya'da su kanalına düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Malatya'da su kanalına düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi üzerinde seyreden Kevser Abat (45) yönetimindeki 44 LL 042 plakalı hafif ticari araç, yolun ortasında bulunan su kanalına düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araç içerisinden çıkarılan Abat, 112 Acil Servis ekipleri tarafından, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Abat'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:25 Kaynak: AA

Yeşilyurt, Merkez, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Görenler Şaşkına Dönüyor! Kayısıdan Piyano Yaptılar Eski 20 TL'lik Banknotlar Tedavülden Kaldırıldı, Yenisi 2 Gün Sonra Piyasaya Sürülecek

Tamamlandığında Dünyanın En Yüksek 3. Barajı Olacak Olan Yusufeli Barajı'nda Gövde Yüksekliği 50 Metreye Ulaştı Köye İnen Kurt Sürüsü, 2 Köpeği Telef Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 14:33:26. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Su Kanalına Düşen Aracın Şoförü Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]