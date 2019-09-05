Son Dakika Haberleri: Su kanalına düşen atı itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

Su kanalına düşen atı itfaiye kurtardı

4 saat önce

SARIYER'de sahibinin elinden kurtularak kaçan at, su kanalına düştü.

Su kanalına düşen atı itfaiye kurtardı, System.String[]
SARIYER'de sahibinin elinden kurtularak kaçan at, su kanalına düştü. At, itfaiye ekipleri ve sahibinin çalışmaları sonucu düştüğü yerden kurtarıldı.

Olay, gece yarısı Kireçburnu Sahili'nde yaşandı. Mehmet Karadağ'a ait olan Aşk ismindeki at, sahibinin elinden kaçtı. Kaçtıktan sonra yol boyunca koşan at Kireçburnu Şifa Suyu Memba alanı önündeki su kanalına düştü. Atın su kanalına düştüğünü gören sahibi durumu itfaiye ekiplerine bilirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, at sahibi ile birlikte atı kurtarmak müdahalelere başladı.  Bu sıralarda çevredeki vatandaşlar ise kurtarma çalışmalarını izlemek için olay yerine toplandı. Polis, kalabalığı önlemek için alana şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma operasyonu sonucu düştüğü yerden çıkarılan Aşk, sahibine teslim edildi.


Mehmet Karadağ, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Sözcüsü Ongun, İstanbul'daki zam tartışmalarına açıklık getirdi
İstanbul'da özel halk otobüsü alev alev yandı! AK Parti'den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu ekibini topladı İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin para teklifine tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 05:59:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Su kanalına düşen atı itfaiye kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]