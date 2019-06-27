Son Dakika Haberleri: Su kanalına düşen domuz vatandaşlar tarafından kurtarıldı
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Su kanalına düşen domuz vatandaşlar tarafından kurtarıldı

1 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde sulama kanalına düşen yaban domuzu, vatandaşlar tarafından iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde sulama kanalına düşen yaban domuzu, vatandaşlar tarafından iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Çivril Sulama Birliği yetkilileri, Kızılcayer Mahallesi'ndeki kanalın içine düşen bir yaban domuzunun bulunduğui yerden çıkamadığını fark etti.
Sulama birliği yetkilileri, kanalda akıntıya kapılan yaban domuzunu kurtarmak için çevredeki vatandaşların da yardımıyla çalışma başlattı.
Vatandaşlar, olay yerine çağrılan iş makinesi yardımıyla domuzu kanaldan çıkardı.
İş makinesinin kepçesine yüklenerek dışarı alınan yaban domuzu, daha sonra doğaya bırakıldı.
Su kanalına düşen domuz vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:39 Kaynak: AA
Denizli, Çivril, Güncel
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