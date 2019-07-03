Son Dakika Haberleri: Su kanalına düşen domuzları avcı kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

Su kanalına düşen domuzları avcı kurtardı

1 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde, sulama kanalına düşen 4 yaban domuzu bir avcı tarafından kurtarıldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde, sulama kanalına düşen 4 yaban domuzu bir avcı tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Yakacık Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında akıntıyla sürüklenen 4 yaban domuzunu gören sulama birliği yetkilileri, kentte yaban domuzu avcısı olarak tanınan Selçuk Poslu'dan yardım istedi.
Olay yerine arkadaşlarıyla gelen Poslu, durumu Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin başlattığı çalışmada Poslu, beline bağlanan ip yardımıyla kanala girip domuzları sudan çıkarttı.
Yaban domuzları, daha sonra doğaya bırakıldı.
Poslu'nun kanaldan domuzları kurtarma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Su kanalına düşen domuzları avcı kurtardı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:36 Kaynak: AA
Denizli, Çivril, Yaban, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya'da aşırı yağışlar nedeniyle 800 bin kişiye tahliye emri verildi Hazar Gölü'nde su seviyesi düşünce 4 bin yıllık batık şehir ortaya çıktı Okul bahçesinde "sigaraya kasnak atma oyunu"na idari işlem başlatıldı KONDA'dan 23 Haziran raporu: 'Sofu'ların yüzde 20'si İmamoğlu'na oy verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 20:49:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Su kanalına düşen domuzları avcı kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]