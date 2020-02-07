Su kanalına düşen genç boğulmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Su kanalına düşen genç boğulmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

Su kanalına düşen genç boğulmaktan son anda kurtuldu

6 saat önce

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kayganlaşan zeminde su kanalına düşen şahıs, boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Su kanalına düşen genç boğulmaktan son anda kurtuldu, System.String[]

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kayganlaşan zeminde su kanalına düşen şahıs, boğulmaktan son anda kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde gece saatlerinde Ferudun Avan, motosikletiyle evine gittiği sırada yerlerin kaygan olması sebebiyle dengesini kaybederek su kanalına düştü. Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Cide Belediyesi itfaiye ekipleri, yaptığı çalışma sonrasında Avan, düşüğü su kanalından kurtarıldı. Avan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Avan'ın, vücudunda kırıklar oluştuğu ve hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. - KASTAMONU

Kastamonu, İtfaiye, Cide, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:49 Kaynak: İHA
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