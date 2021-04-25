Su kanalına düşen imam boğularak can verdi - Son Dakika

Yapıcı'nın cesedi otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. - HATAY

Ali Yapıcı'dan bir süre haber alamayan yakınları jandarmaya haber verdi. Arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, 50 yaşındaki imamın cesedini evinin 1 km uzaklıktaki DSİ'ye ait sulama kanalında buldu.

Hatay 'da arı kovanlarını kontrol ederken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen imam boğularak hayatını kaybetti.

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