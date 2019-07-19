Son Dakika Haberleri: Su kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
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Su kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

2 saat önce

Erzincan'da, itfaiye ekipleri sulama kanalına düşen inek için seferber oldu.

Su kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı, System.String[]
Erzincan'da, itfaiye ekipleri sulama kanalına düşen inek için seferber oldu.
Çağlayan beldesine bağlı Köprübaşı köyünde hayvanları otlatan çoban Barış Gezer, sürüdeki bir ineğin sulama kanalına düşmesi üzerine durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, yarım saatlik çalışma sonucu ineği sulama kanalından çıkardı.
İneğinin kurtarılmasıyla büyük sevinç yaşayan çoban Gezer, itfaiye görevlilerine teşekkür etti.
Erzincan, İtfaiye, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:37 Kaynak: AA
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