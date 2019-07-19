Su kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
2 saat önce
Erzincan'da, itfaiye ekipleri sulama kanalına düşen inek için seferber oldu.
Erzincan Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:37 Kaynak: AA
'da, itfaiye ekipleri sulama kanalına düşen inek için seferber oldu. Çağlayan
beldesine bağlı Köprübaşı
köyünde hayvanları otlatan çoban Barış Gezer, sürüdeki bir ineğin sulama kanalına düşmesi üzerine durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, yarım saatlik çalışma sonucu ineği sulama kanalından çıkardı.
İneğinin kurtarılmasıyla büyük sevinç yaşayan çoban Gezer, itfaiye görevlilerine teşekkür etti.
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