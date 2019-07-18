Son Dakika Haberleri: Su kanalına düşen ineği itfaiye halatla kurtardı
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Su kanalına düşen ineği itfaiye halatla kurtardı

3 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sulama kanalına düşen inek itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu kurtarıldı.

Su kanalına düşen ineği itfaiye halatla kurtardı, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sulama kanalına düşen inek itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Akköy Mahallesi'nden geçen sulama kanalında ineğin mahsur kaldığını fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Sulama kanalına giren itfaiye erleri, halat ve makara sistemi kurarak ineği kanalın içinden çıkardı.

Kurtarılan inek ardından Tevfik Kayhan isimli sahibine teslim edildi. - DENİZLİ
Denizli, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:48 Kaynak: İHA
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