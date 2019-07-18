Su kanalına düşen ineği itfaiye halatla kurtardı
3 saat önce
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sulama kanalına düşen inek itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu kurtarıldı.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:48 Kaynak: İHA
'nin Pamukkale
ilçesinde sulama kanalına düşen inek itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Akköy
Mahallesi'nden geçen sulama kanalında ineğin mahsur kaldığını fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Sulama kanalına giren itfaiye erleri, halat ve makara sistemi kurarak ineği kanalın içinden çıkardı.
Kurtarılan inek ardından Tevfik Kayhan
isimli sahibine teslim edildi. - DENİZLİ
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