Son Dakika Haberleri: Su Kanalına Düşen İneği İtfaiye Kurtardı

Su Kanalına Düşen İneği İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde su kanalına düşen büyükbaş hayvan, itfaiyenin bir saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Su Kanalına Düşen İneği İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde su kanalına düşen büyükbaş hayvan, itfaiyenin bir saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Salihağa Mahallesi Kanal Yolu mevkisinde Hasan Kalınbacak'a ait inek, kanal boyunda otlarken 1,5 metre derinliğindeki sulama kanalına düştü.

Kalınbacak, kendi imkanlarıyla ineği bulunduğu yerden çıkaramayınca Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, suyun içinde mahsur kalan hayvanı karnına kuşak bağladıktan sonra iş makinesi yardımıyla bir saatlik çalışma sonucu kanaldan çıkardı.

Sahibine teslim edilen ve veteriner kontrolünden geçirilen ineğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:52 Kaynak: AA

Merkezefendi, Denizli, İtfaiye, Güncel
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