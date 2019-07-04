Su kanalına düşen ineği, itfaiyeciler kurtardı
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KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, su kanalına düşen inek, sahibinin çağırdığı itfaiye görevlilerince yarım saatlik çalışma sonucu kurtardı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:59 Kaynak: DHA
KAYSERİ'nin Yahyalı
ilçesinde, su kanalına düşen inek, sahibinin çağırdığı itfaiye görevlilerince yarım saatlik çalışma sonucu kurtardı.
Yahyalı'ya bağlı İlyaslı
Mahallesi'nde inek, sahibinin fark etmediği sırada su kanalına düştü. Hayvanın sahibinin ihbarıyla gelen itfaiye ekibi, çalışma başlattı. İnek, su kanalından, traktörle yarım saatlik çalışma sonucu çıkarıldı. İnek, daha sonra sahibine teslim edildi.
- Kayseri
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