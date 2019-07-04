Son Dakika Haberleri: Su kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Su kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

45 dakika önce

Kayseri'de su kanalına düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Su kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı, System.String[]
Kayseri'de su kanalına düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesine bağlı İlyaslı mahallesinde su kanalına bir ineğin düştüğü ihbar edildi. İhbar sonrasında olay yerine giden itfaiye ekipleri su kanalına düşen ineği kurtarmak için çalışmalara başladı. Ekiplerin çalışmasında inek, kepçe ve halat kullanılarak yaklaşık yarım saatlik uğraşların ardından çıkarıldı. Kurtarılan inek sahibine teslim edildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:52 Kaynak: İHA
Kayseri, İtfaiye, 3. Sayfa
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