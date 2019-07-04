Su kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
45 dakika önce
Kayseri'de su kanalına düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:52 Kaynak: İHA
'de su kanalına düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre Yahyalı
ilçesine bağlı İlyaslı
mahallesinde su kanalına bir ineğin düştüğü ihbar edildi. İhbar sonrasında olay yerine giden itfaiye ekipleri su kanalına düşen ineği kurtarmak için çalışmalara başladı. Ekiplerin çalışmasında inek, kepçe ve halat kullanılarak yaklaşık yarım saatlik uğraşların ardından çıkarıldı. Kurtarılan inek sahibine teslim edildi. - KAYSERİ
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