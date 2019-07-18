Son Dakika Haberleri: Su kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Su kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

1 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde su kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Su kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde su kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.
Ünye'nin Döşemedibi Mahallesi, Döşemedibi Caddesi'nde bir evin bahçesinde otlayan inek, yol kenarında bulunan 1 metre derinliğindeki su kanalına düştü.
Kanalda ters dönen ineği çıkaramayan vatandaşlar, durumu Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucunda halatlara bağladıkları ineği düştüğü kanaldan çekerek kurtardı.
İtfaiye, Ünye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:53 Kaynak: AA
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