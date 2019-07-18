Su kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
1 saat önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde su kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.
Ordu Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:53 Kaynak: AA
'nun Ünye
ilçesinde su kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.
Ünye'nin Döşemedibi Mahallesi, Döşemedibi Caddesi'nde bir evin bahçesinde otlayan inek, yol kenarında bulunan 1 metre derinliğindeki su kanalına düştü.
Kanalda ters dönen ineği çıkaramayan vatandaşlar, durumu Ünye İtfaiye
Amirliği ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucunda halatlara bağladıkları ineği düştüğü kanaldan çekerek kurtardı.
İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! Depo kısa sürede alevlere teslim oldu 3 yaşındaki çocuğunu eve kilitleyip çarşıya giden vicdansız anne, "Elbise almaya gittik" dedi Elektrik ve doğal gaza yeni zamlar yolda Ahmet Davutoğlu: Başka yol kalmazsa parti kurulur