Su kanalına düşen inek kurtarıldı - Son Dakika

Su kanalına düşen inek kurtarıldı
08.10.2020 00:07
Su kanalına düşen inek kurtarıldı Giresun İtfaiyesi ve AKUT ekipleri akşam saatlerinde su kanalına düşen kurtararak sahibine teslim ettiler.
Su kanalına düşen inek kurtarıldı
GİRESUN - Giresun İtfaiyesi ve AKUT ekipleri akşam saatlerinde su kanalına düşen kurtararak sahibine teslim ettiler.
Giresun'un Merkez ilçesine bağlı Duroğlu beldesi Pınarçukuru köyünde akşam saatlerinde ineği su kanalına düşen köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Giresun İtfaiyesi'ne bağlı ekipler ile AKUT ekiplerinin çalışmaları sonucu su kanalına düşen inek, kontrollü bir şekilde bulunduğu yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.
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