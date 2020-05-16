Su kanalına düşen karaca'yı jandarma kurtardı - Son Dakika

Su kanalına düşen karaca'yı jandarma kurtardı
Çorum'un Dodurga İlçesi'ne bağlı Berk köyü, yakınlarındaki sulama kanalı düşen karaca jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çorum'un Dodurga İlçesi'ne bağlı Berk köyü, yakınlarındaki sulama kanalı düşen karaca jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre Berk Köyü yakınlarındaki Kızılırmak sulama kanalına düşen 3 yaşındaki karaca akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri suya attıkları ip yardımı ile karaca'yı boğulmaktan kurtardı. Su kanalından çıkartılan karaca kurulandıktan sonra Çorum Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Yapılan kontrollerde sağlık durumu iyi olduğu belirlenen karaca daha sonra doğaya salındı. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 04:36 Kaynak: İHA
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