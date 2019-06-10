Su kanalına düşen köpek kurtarıldı
4 saat önce
Bartın'da su kanalına düşen yaralı köpek gelen itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.
Bartın
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:31 Kaynak: İHA
'da su kanalına düşen yaralı köpek gelen itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.
Çayırlar Mahallesi'nde su kanalına düşen bir köpeği gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Bartın Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri yaralı ve bitkin haldeki köpeği kanaldan çıkardı. Açlık ve susuzluktan bitkin düşen yaralı köpek tedavi için veteriner hekime teslim edildi. - BARTIN
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