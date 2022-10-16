Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

16.10.2022 18:08

Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı Kazada 6 yaşındaki kız yaralandı Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda yoldan çıkarak su kanalına düşen otomobilde bulunan 6 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

Kazada 6 yaşındaki kız yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda yoldan çıkarak su kanalına düşen otomobilde bulunan 6 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Ö. idaresindeki 34 NT 4942 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile birlikte yoldan çıkarak su kanalına düştü. Otomobilde bulunan sürücünün kızı E.T.Ö. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıyı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk, ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı - Son Dakika
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