Su kanalına düşen yaban domuzunu iş makinesiyle kurtardılar
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Su kanalına düşen yaban domuzunu iş makinesiyle kurtardılar Sulama kanalına düşen domuzu kement ve iş makinesi yardımıyla kurtardılarDENİZLİ - Denizli'nin Çivril ilçesinde sulama kanalına düşen yabana domuzu kanal kapaklarını açmaya gelen sulama birliği kooperatifi personeli tarafından ip ve...
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:26 Kaynak: İHA
Su kanalına düşen yaban domuzunu iş makinesiyle kurtardılar
Sulama kanalına düşen domuzu kement ve iş makinesi yardımıyla kurtardılar
DENİZLİ - Denizli
'nin Çivril
ilçesinde sulama kanalına düşen yabana domuzu kanal kapaklarını açmaya gelen sulama birliği kooperatifi personeli tarafından ip ve iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Personeller ipi adeta kovboyların sürü hayvanlarını kullanmak için attığı kement gibi ustalıkla kullanarak yakalayıp kurtarmayı başardı.
İlginç olay, Çivril Kızılcayer Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah
saatlerinde sulama kanalına düşen domuz akıntıyla birlikte arazilerin olduğu yere kadar sürüklendi. Yosunlar nedeniyle kanaldan çıkamayan domuzu kanal kapaklarını açmaya gelen sulama birliği kooperatifi personeli fark ederek kurtarmaya çalışması başlattı. Domuzun boğulmaması için önce odun parçaları kullanarak domuzu kanalın istinat duvarına yanaştıran vatandaşlar ardından buldukları bir ipi kement gibi kullanarak domuzun vücuduna geçirdi. Kooperatif personeli ipi adeta kovboyların sürü hayvanlarını kullanmak için attığı kement gibi ustalıkla kullanarak yakaladı. Ardından vatandaşlar arazide çalışan kepçesinden yardım isteyen personeller, iş makinesinin bomuna bindirdikleri domuzu kanaldan çıkarmayı başardı.
Kurtarılan domuz ardından doğal ortama salındı. Domuz gözlerden uzaklaşarak bir süre sonra arazide kayboldu.
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