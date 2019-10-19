Son Dakika Haberleri: Su kanalına düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Su kanalına düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Su kanalına düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

1 saat önce

Antalya'da su kanalına düşen yavru kedi, bir vatandaşın ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımı ile kurtarıldı.

Su kanalına düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]

Antalya'da su kanalına düşen yavru kedi, bir vatandaşın ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımı ile kurtarıldı.


Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 656 sokak üzerinde bulunan su kanalından kedi sesi geldiğini duyan bir vatandaş kontrol ettiğinde kedinin kanal içerisine düştüğünü gördü. Olay yerine haber verilmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri suyun kenarında hayatta kalmaya çalışan yavru kediyi merdiven yardımıyla kurtardı. Kedi kontrollerinin yapılmasının ardından kanaldan uzakta bir yerde sokağa bırakıldı. Kedinin kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber veren vatandaş, kanalın üzerinin kapatılmasını istedi. - ANTALYA

İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:10 Kaynak: İHA
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