Son Dakika Haberleri: Su Kanalına Düşen Yavru Köpek Kurtarıldı

Su Kanalına Düşen Yavru Köpek Kurtarıldı

28 dakika önce

Hakkari'de su kanalına düşen yavru köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Su Kanalına Düşen Yavru Köpek Kurtarıldı, System.String[]
Hakkari'de su kanalına düşen yavru köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Özel Harekat Polis Merkezinin yakınındaki su kanalına düşen yavru köpek için Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Hayvanı sağlıklı bir şekilde kurtararak Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getiren ekipler, gerekli kontrollerini yaparak gözlem altına aldı. Yavru köpeğin iyileşmesi halinde tekrar yaşam alanına geri bırakılacağı belirtildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:43 Kaynak: İHA

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