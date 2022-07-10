SU KANALINA DÜŞEN YAVRU KÖPEKLER KURTARILDI

ZONGULDAK'ta kanala düşen yavru köpekleri fark eden Ömer Güngör, kanala girerek köpekleri kurtardı. Boğulmaktan kurtarılan yavru köpekler tedavi altına alındı.

Olay gece saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde meydana geldi. Yol kenarında bulunan su kanalından köpek sesi geldiğini duyanlar, kanalda 2 tane yavru köpek olduğunu fark etti. Köpeklerin boğulmak üzere olduğunu fark eden Ömer Güngör, kanala girerek yavruları çıkarttı. Köpekler için özel bir veteriner kliniğine haber verilmesi üzerine, köye veteriner hekimler geldi. İlk müdahaleleri bölgede yapılan yavru köpekler, veteriner kliniğine götürülerek tedavi altına alındı. Yavru köpeklerin tedavi masrafları ise bir hayvansever tarafından karşılandı. Köpeklerin sağlık durumu hakkında bilgi veren Zonguldak, Bartın, Karabük Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Önder Alkan, "Göbü köyünde kanala iki tane yavru köpeğin kanala düştüğü, Ömer Güngör isimli bir hayvanseverin onları kurtardığı, bir tanesinin durumunun kötü olduğu, bir tanesinin de tedaviye muhtaç olduğu söylendi. Biz aracımızla gittik ve hastalarımızı buraya getirerek tedaviye aldık. Bir tanesi şuan yoğun bakımda, durumu sıkıntılı. Birisi hayati tehlikeyi atlattı, bizde beslenmesi yapılıyor. Şuan durumlarını stabil hale getirip, düzeltip yine yerlerine bırakmak hedefimiz" dedi. (DHA)