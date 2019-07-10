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Su kanalına otomobil düştü

20 dakika önce

Kahramanmaraş'ta su kanalına düşen otomobil, mahallede paniğe neden oldu.

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Kahramanmaraş, Polis, 3. Sayfa
Kahramanmaraş'ta su kanalına düşen otomobil, mahallede paniğe neden oldu.

Olay, gece yarısı Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri yoldan geçtiği esnada su kanalında bulunan otomobil fark etmesiyle durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polisle birlikte itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı ilk incelemede suya düşen 33 NFL 14 plakalı otomobilin sürücüsüne ulaşamadı. Bunun üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri sürücünün suda sürükleme ihtimali üzerine kanal boyunca detaylı inleme yaptı. Yapılan aramalarda sürücüye ulaşılamazken, su kanalına düşen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Otomobili suda fark ederek ihbarda bulunan mahalle sakinleri, yol üzerinde sık sık kaza meydana geldiğini ifade ederek, yetkililerin önlem almasını istedi. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 02:00 Kaynak: İHA
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