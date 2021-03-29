Su kanalına yapılan temiz su takviyesi de balık ölümlerini durduramadı - Son Dakika

Su kanalına yapılan temiz su takviyesi de balık ölümlerini durduramadı

29.03.2021 18:04

- Su kanalına yapılan temiz su takviyesi de balık ölümlerini durduramadı Binlerce balığın öldüğü kanal için yetkililer harekete geçti Manavgat'ta yaşanan balık ölümleri artarak devam ederken, Orman İşletme Müdürlüğü arazözlerinin kanala su bırakması da ölümleri engelleyemedi.

- Su kanalına yapılan temiz su takviyesi de balık ölümlerini durduramadı

Binlerce balığın öldüğü kanal için yetkililer harekete geçti

ANTALYA - Manavgat'ta yaşanan balık ölümleri artarak devam ederken, Orman İşletme Müdürlüğü arazözlerinin kanala su bırakması da ölümleri engelleyemedi.

Dün tahliye kanalında balıkların bir çoğunun ölmesi bir bölümünün de can çekişmesi üzerine kanala su bırakılmasına rağmen balıkların öldüğü gözlendi.

Balık ölümlerinin yaşandığı bölgeye gelen Tarım İlçe Müdürü Çakal, ilgili kurumlarla görüşeceğini, balık ölümlerinin nedenini araştıracaklarını söyledi.

Bahçelievler Mahallesi çevreyolu üzerinde bulunan yağmursuyu tahliye kanalında balık ölümleri devam ediyor. Dün yaşanan ölümler ve can çekişen balıkları kurtarmak balıkların oksijen almalarını ve yeniden hayata dönmelerini sağlamak amacıyla Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler tarafından kanala su takviyesi yapılması da balık ölümlerinin önüne geçemedi.

Sabah işyerlerini açmak için gelen galerici esnafları kanalda binlerce irili ufaklı balığın öldüğünü görünce şaşkına döndü. Daha önce sadece 2 köprü arasında 100 metrelik alanda yaşanan balık ölümlerinin bu kez Sorgun ve Demokrasi Bulvarları arasında kanalın tamamında yaşandığı görüldü.

Yaklaşık 400 metre uzunluğunda bir alanda kanalın zemini tamamen balık ölüsüyle kaplanırken, az sayıda balığında suyun yüzüne çıkmak suretiyle oksijen almaya çalıştığı gözlendi.

Tarım İlçe Müdürü inceleme yaptı

Balık ölümlerinin yaşandığı bölgeye gelen Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömür Ozan Çakal, basın mensuplarıyla yaşanan balık ölümleri ve tahliye kanalının konumu hakkında görüş alışverişinde bulundu.Kanalda balık ölümlerinin yoğun olduğu yerleri gözlemleyen Çakal, Kanalın temizlenmesi konusunda Manavgat Belediyesi, DSİ ve diğer kurum yetkilileriyle konuya ilişkin görüşmeleri yapacaklarını, kurum olarak da balık ölümlerinin sebeplerini araştıracaklarını söyledi.

Su kanalına yapılan temiz su takviyesi de balık ölümlerini durduramadı
Su kanalına yapılan temiz su takviyesi de balık ölümlerini durduramadı
Su kanalına yapılan temiz su takviyesi de balık ölümlerini durduramadı
Su kanalına yapılan temiz su takviyesi de balık ölümlerini durduramadı

Orman İşletme Müdürlüğü, Manavgat, Hisarcık, Tarım, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Su kanalına yapılan temiz su takviyesi de balık ölümlerini durduramadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3 futbolcuda görülen koronavirüs sebebiyle yerlerine yeni isimleri kadroya aldı Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3 futbolcuda görülen koronavirüs sebebiyle yerlerine yeni isimleri kadroya aldı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Motorine 19, benzine ise 14 kuruş zam yapıldı! Ancak pompaya yansımayacak Motorine 19, benzine ise 14 kuruş zam yapıldı! Ancak pompaya yansımayacak Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu Şeyma Subaşı, estetik ameliyatları sonrası hastanelik oldu Şeyma Subaşı, estetik ameliyatları sonrası hastanelik oldu Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı Biberonla süt içtiği sırada nefessiz kalan 6 aylık bebek hayatını kaybetti Biberonla süt içtiği sırada nefessiz kalan 6 aylık bebek hayatını kaybetti AK Partili Hamza Dağ AK Partili Hamza Dağ "Kürşat Ayvatoğlu üzerinden size operasyon mu yapıldı?" sorusuna net cevap vermedi
Mide bulandıran görüntü! Fabrika çalışanı turşu tankına çıplak ayakla girip oyun oynadı Mide bulandıran görüntü! Fabrika çalışanı turşu tankına çıplak ayakla girip oyun oynadı         
18:07
Edremit Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 800 TL oldu Edremit Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 800 TL oldu         
17:43
Son Dakika: TFF, Letonya ile oynayacağımız Dünya Kupası Elemeleri maçına seyirci alınması yönündeki kararından vazgeçti Son Dakika: TFF, Letonya ile oynayacağımız Dünya Kupası Elemeleri maçına seyirci alınması yönündeki kararından vazgeçti         
17:37
Hollandalı hakem Ronaldo'nun attığı golü vermeyerek Portekiz'in başını yaktı, şimdi ise bin pişman Hollandalı hakem Ronaldo'nun attığı golü vermeyerek Portekiz'in başını yaktı, şimdi ise bin pişman         
17:22
Altının kilogramı 453 bin 750 liraya yükseldi Altının kilogramı 453 bin 750 liraya yükseldi         
16:55
'Sana iğne yapacağım' diyerek cinsel istismarda bulunan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası 'Sana iğne yapacağım' diyerek cinsel istismarda bulunan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası         
16:21
Sao Paulo U20 takımının teknik direktörlüğüne getirilen Alex de Souza, 60 gün tesislerde kalacak Sao Paulo U20 takımının teknik direktörlüğüne getirilen Alex de Souza, 60 gün tesislerde kalacak         
16:06
Son Dakika: Beştepe'de merakla beklenen Kabine toplantısı başladı Son Dakika: Beştepe'de merakla beklenen Kabine toplantısı başladı         
16:00
Doğum gününde başından vurularak yaşamını yitiren Özlem savcının evlat edinildiği ortaya çıktı Doğum gününde başından vurularak yaşamını yitiren Özlem savcının evlat edinildiği ortaya çıktı         
15:10
Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı         
14:29
Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu         
14:25
Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir         
14:23
Yenidünya hasadı başladı, üretici fiyattan dolayı bayram ediyor: Kilosu 30 lira Yenidünya hasadı başladı, üretici fiyattan dolayı bayram ediyor: Kilosu 30 lira         
13:14
OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor         
12:01
Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada         
07:10
Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf         
22:57
Müteahhitliği bırakıp devlet desteğiyle çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor Müteahhitliği bırakıp devlet desteğiyle çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2021 18:20:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Su kanalına yapılan temiz su takviyesi de balık ölümlerini durduramadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei