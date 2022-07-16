Alınan bilgilere göre, Silvan ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için Gözderesi köyünde su kanalına giren 26 yaşındaki Mehmet Uğurlu, suyun akıntılı olması nedeniyle dengesini kaybederek kayboldu. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD , ANDA arama kurtarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi. AFAD İl Müdürü İlhami Çakmak ve ekiplerin yaklaşık 5 saattir başlattığı arama çalışmaları neticesinde Uğurlu'nun cansız bedeni düştüğü yerden 10 kilometre ileride bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, AFAD, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Su kanalında 10 kilometre sürüklenen gencin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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