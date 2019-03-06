Son Dakika Haberleri: Su Kanalında Erkek Cesedi Bulundu

Su Kanalında Erkek Cesedi Bulundu

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, Bayram Canbaz'ın (51) cesedi su kanalında bulundu.

Su Kanalında Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, Bayram Canbaz'ın (51) cesedi su kanalında bulundu.

Marmara Ereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi Aytepe mevkiinde yoldan geçen bir aracın sürücüsü, su kanalında bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri üzerinden Bayram Cambaz adına düzenlenmiş kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Canbaz'ın araç çarpması sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duran savcı ve jandarma ekipleri olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Cambaz'ın cesedi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:01 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Marmara Ereğlisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nissan'ın Eski CEO'su Kefaletle Serbest Bırakıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Lideri Akşener'e: Bu Kadın Şirazeden Çıkmış

FETÖ ile Adnan Oktar Arasındaki Bağlantıyı Sağlayan İsim Tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Sözlerine Sert Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 00:25:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Su Kanalında Erkek Cesedi Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]