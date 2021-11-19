Su kanalında mahsur kalan büyükbaş hayvan kurtarıldı - Son Dakika

Olay, İzmit ilçesine bağlı Akmeşe Atatürk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvan su kanalında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hayvanı mahsur kaldığı yerden kurtardı. Hayvan, kurtarılmasının ardından sahibine teslim edildi. - KOCAELİ

Kocaeli 'de su kanalında mahsur kalan büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp sahibine teslim edildi.

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