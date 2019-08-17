Su kanalında mahsur kalan ördek yavrularını polis kurtardı

Polis Departmanı tarafından paylaşılan görüntülerde, ihbar üzerine olay yerine gelen bir polisin, su kanalında mahsur kalmış ördek yavrularını mazgalı açarak kurtardığı görülüyor. Görüntülerde 4 yavru ördeğin kurtarılarak annelerine ulaştırıldığı ve sağlıklı oldukları görüldü. Polis Departmanı sosyal medyada yaptığı açıklamada, bu gibi durumlarda insanların kendilerinin müdahale etmemesi gerektiğini, polise ihbarda bulunmaları gerektiğini bildirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Polisin ördekleri kurtarma görüntüleri
-Ördeklerin annelerine kavuşması
-Ördeklerin yolda yürüme görüntüleri