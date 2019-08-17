Su kanalında mahsur kalan ördek yavrularını polis kurtardı
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Su kanalında mahsur kalan ördek yavrularını polis kurtardıABD, (DHA)- ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir polis memuru, su kanalında mahsur kalan ördek yavrularını mazgalı açarak kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:02 Kaynak: DHA
Su kanalında mahsur kalan ördek yavrularını polis kurtardı
ABD, (DHA
)- ABD'nin Kaliforniya
eyaletinde bir polis memuru, su kanalında mahsur kalan ördek yavrularını mazgalı açarak kurtardı. Polis
Departmanı tarafından paylaşılan görüntülerde, ihbar üzerine olay yerine gelen bir polisin, su kanalında mahsur kalmış ördek yavrularını mazgalı açarak kurtardığı görülüyor. Görüntülerde 4 yavru ördeğin kurtarılarak annelerine ulaştırıldığı ve sağlıklı oldukları görüldü. Polis Departmanı sosyal medyada yaptığı açıklamada, bu gibi durumlarda insanların kendilerinin müdahale etmemesi gerektiğini, polise ihbarda bulunmaları gerektiğini bildirdi.
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