Su kanalında ölü bulunan Yücedağ gözyaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika
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Su kanalında ölü bulunan Yücedağ gözyaşları arasında toprağa verildi

06.10.2022 18:13

Su kanalında ölü bulunan Yücedağ gözyaşları arasında toprağa verildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde su kanalında ölü olarak bulunan Neciba Yücedağ, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Su kanalında ölü bulunan Yücedağ gözyaşları arasında toprağa verildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde su kanalında ölü olarak bulunan Neciba Yücedağ, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yüksekova'da 15 gün boyunca kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Neciba Yücedağ dün akşam saatlarinde Aksu köyü yakınlarında bulunan su kanalında ölü olarak bulundu. Yücedağ'ın cenazesi ailesi tarafından doğrulandıktan sonra Hakkari Devlet Hastanesi'ne gönderilerek otopsi işlemleri yapıldı. Bugün Hakkari'den Yüksekova merkeze getirilen Yücedağ, öğlen saatlerinde Orman Mahallesindeki mezarlıkta toprağa verildi. Yücedağ'ın taziyesi Yeşildere Mahallesinde bulunan H.Abdullah Camisinde kabul edilecek.

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Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Su kanalında ölü bulunan Yücedağ gözyaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Su kanalında ölü bulunan Yücedağ gözyaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika
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