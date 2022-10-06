Yüksekova'da 15 gün boyunca kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Neciba Yücedağ dün akşam saatlarinde Aksu köyü yakınlarında bulunan su kanalında ölü olarak bulundu. Yücedağ'ın cenazesi ailesi tarafından doğrulandıktan sonra Hakkari Devlet Hastanesi 'ne gönderilerek otopsi işlemleri yapıldı. Bugün Hakkari'den Yüksekova merkeze getirilen Yücedağ, öğlen saatlerinde Orman Mahallesindeki mezarlıkta toprağa verildi. Yücedağ'ın taziyesi Yeşildere Mahallesinde bulunan H.Abdullah Camisinde kabul edilecek.

Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Su kanalında ölü bulunan Yücedağ gözyaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika

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