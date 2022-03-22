"Su Kardeşliği Projesi" ile çocuklara farkındalık kazandırılacak - Son Dakika

TEMA Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Wilo iş birliğiyle çocuklarda su varlıklarının önemi ve korunması konularında farkındalık oluşturulması hedefiyle hayata geçirilen ?Su Kardeşliği Projesi, İstanbul'da tanıtıldı.

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, vakıf olarak, kurucu onursal başkanları merhum Hayrettin Karaca'nın "Yaşamak için yaşat" ilkesiyle hareket ettiklerini söyledi.

Tüm canlıların yaşam hakkına sahip çıkmanın, yaşamı sağlayan doğal varlıkların korunmasından geçtiğini bilerek çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ataç, "Toprak taneciklerinden atmosfere, derelerden akarsulara, göllere, denizlere kadar dünyanın her yerinde su olmasına rağmen, bu suyun yüzde 2,5'i tatlı sudur. Bu sınırlı yaşam kaynağının da büyük bölümü buzullarda donmuş halde bulunur ve canlılar için kullanılabilir koşullarda değildir." dedi.

Ataç, karasal ekosistemler ve insanlar için ulaşılabilir tatlı su miktarının yalnızca yüzde 1 olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Su stresi çeken ve giderek su fakiri olma yolunda ilerleyen ülkemizde maalesef evsel ve tarımsal su kullanımımız gelişmiş ülkelerden daha yüksek. Bu da su tasarrufu ve verimli su kullanımı konusunda farkındalığın artırılması çalışmalarına ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Biz de bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ve Wilo iş birliğiyle birlikte Su Kardeşliği Projesi'ni hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Proje ile ilkokul kademesindeki çocukların su varlıklarının önemini kavramaları ve suyu korumak için neler yapılabileceklerine dair farkındalık kazanmalarını kolaylaştırmak için çalışacağız. Proje kapsamında öğretmelerin çocuklarla paylaşmaları için bir eğitim sunumu ve film geliştirdik. Projenin ilerleyen dönemlerinde bir eğitici kitabı da çocuklarla buluşturmayı hedefliyoruz. Yetişkinlerin su okuryazarlığını geliştirmek ve farkındalıklarını artırmak amacıyla hazırlanan, çok sayıda infografiğin yer aldığı www.sutema.org web sitemizi de yeniledik. Web sitemiz aracılığıyla herkesi suyu korumak için su gönüllüsü olmaya davet ediyoruz."

"Her bir damla tasarrufu gelecek nesiller için bir yatırım olarak görüyoruz"

Wilo Türkiye Genel Müdürü Altuğ Arkaya ise insanların fiziksel ya da ekonomik su kıtlığı nedeniyle güvenli suya erişemediğini vurguladı.

Suyun depolanması, taşınması ve insan kullanımından sonra temizlenerek doğaya geri döndürülmesini sağlamanın önemine işaret eden Arkaya, şunları kaydetti:

"Wilo olarak su konusunda gerekli tasarrufu sağlamak amacıyla inovatif çözümler geliştiriyor ve sürdürülebilir stratejiler ışığında Ar-Ge faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. 150 yıldır ürettiğimiz pompalarımızla sağladığımız her bir damla tasarrufu gelecek nesiller için bir yatırım olarak görüyor ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Fakat bu yetmez diyerek, toplum bilinci oluşturmak adına sürdürülebilir bir yaşamın ana konularından olan suyun önemi, kaynakların doğru kullanımı ve tasarruf konusunda çocukların bilinçlendirilmesine yönelik, TEMA Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde 'Su Kardeşliği Projesi'ni hayata geçiriyoruz."

Su Kardeşliği Projesi kapsamında yürütülecek eğitim etkinlikleriyle çocukların su varlığının yaşam için önemi, su ekosistemi, su kirliliği, su tasarrufu ve suyun korunması konularında bilgi edinmeleri ve su ayak izi konusunda farkındalık geliştirmeleri amaçlanıyor.

3 yıl sürmesi planlanan projede, 30 ilde gerçekleştirilecek eğitim etkinlikleriyle ilkokul 3. ve 4. sınıf kademelerinden toplam 6 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.