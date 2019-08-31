Su Kayağı Kupası heyecanı sürüyor

Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde Sukaypark'ta düzenlenen Su Kayağı Kablolu Wakeboard Federasyon Kupası, grup eleme yarışları ile devam etti. Yarışları izleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sporculara başarılar diledi.



Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Su Kayağı Kablolu Wakeboard Gençler Bireysel ve Büyükler Kulüplerarası Federasyon Kupası yarışları heyecanı Sukaypark'ta sürüyor. Türkiye'nin çeşitli illerindeki 8 spor kulübünden toplam 94 sporcunun katıldığı turnuvada, Osmangazi Belediyespor'dan da 19 sporcu yer alıyor. Farklı yaş gruplarında kadın ve erkekler olmak üzere toplam 6 kategoride düzenlenen şampiyonanın ikinci günü grup eleme yarışları ile devam etti. Havuzda hünerlerini sergileyen sporcular, birbirinden güzel hareketlerini finale çıkabilmek adına yaptı.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da renkli görüntülere sahne olan grup eleme karşılaşmalarını izleyerek sporculara başarılar diledi. Başkan Dündar, "Türkiye'nin ilk kablolu su kayağı olan Sukaypark, bu hafta sonu önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Osmangazi Belediyesi olarak böyle bir şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. 8 takımın mücadele ettiği şampiyonada toplam 94 sporcu mücadele etti. Grup eleme yarışlarında başarılı olan sporcular pazar günü düzenlenecek final yarışlarında mücadele etmeye hak kazanacak. Ben bütün sporculara başarılar diliyorum" dedi.



Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Yetkilileri, su kayağı sporuna verdiği desteklerden dolayı Başkan Dündar'a teşekkür ederek plaket takdim etti. - BURSA