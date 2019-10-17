Son Dakika Haberleri: Su kaydırağına başını çarpan gurbetçi, hastanede hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Su kaydırağına başını çarpan gurbetçi, hastanede hayatını kaybetti

Su kaydırağına başını çarpan gurbetçi, hastanede hayatını kaybetti

1 saat önce

Alanya ilçesinde su kaydırağına başını çarparak ağır yaralanan 40 yaşındaki bir kişi, tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Su kaydırağına başını çarpan gurbetçi, hastanede hayatını kaybetti, System.String[]

Alanya ilçesinde su kaydırağına başını çarparak ağır yaralanan 40 yaşındaki bir kişi, tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Almanya'dan Alanya'ya tatile gelen Hakan Şeker (40) İncekum Mahallesi'ndeki bir otele yerleşti. 6 Ekim Pazar günü otelin su kaydırağında kayarken dengesini kaybederek düşmesi sonucunda kafasını kaydırağa çarpan Şeker'in boynu kırıldı. Otel çalışanları tarafından çağrılan sağlık ekipleri talihsiz adamı ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Şeker, tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti.


Şeker'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Hakan Şeker, Almanya, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:30 Kaynak: İHA
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