Son Dakika Haberleri: Su kaydırağında düşüp yaralandı, 10 gün sonra öldü
Son Dakika Güncel Su kaydırağında düşüp yaralandı, 10 gün sonra öldü

Su kaydırağında düşüp yaralandı, 10 gün sonra öldü

34 dakika önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 10 gün önce tatil yaptığı otelin su kaydırağından düşen ve başını çarparak ağır yaralanan Hakan Şeker (40), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Su kaydırağında düşüp yaralandı, 10 gün sonra öldü, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 10 gün önce tatil yaptığı otelin su kaydırağından düşen ve başını çarparak ağır yaralanan Hakan Şeker (40), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Almanya'dan tatil için Alanya'ya gelen Hakan Şeker, 6 Ekim Pazar günü İncekum Mahallesi'ndeki bir otelin su kaydırağında dengesini kaybedip düştü. Başını çarpan Hakan Şeker ağır yaralandı. Otel çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri boynunda kırık olduğu tespit edilen Hakan Şeker'i ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Hastanede tedavisi süren Hakan Şeker, dün yaşamını yitirdi.Hakan Şeker'in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Hakan Şeker, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Twitter'ın CEO'su FETÖ'cü Enes Kanter'in mesajını retweetledi
Son Dakika: AB ile İngiltere Brexit konusunda anlaştı Son Dakika: Bakan Akar: Terör örgütü, kimyasal silah kullanıp suçu TSK'ya atacak Trump'ın sözlerini çeviren tercümanın yüzü şekilden şekle girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 13:11:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Su kaydırağında düşüp yaralandı, 10 gün sonra öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]