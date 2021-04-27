Su kayıpları önleniyor - Son Dakika

Yeraltı sızıntı tespit araçları ile tarama çalışmalarının sürdüğünü ayrıca, vatandaşlardan ALO 185 HATSU Çağrı Merkezi'ne gelen şikâyetlerin koordineli bir şekilde gerekli ilgili birimlere iletildiğini belirten Genel Müdürlük, su kayıplarının önlenmesi adına meydana gelen arızaların onarıldığını belirtti.

Ana şebekede kaçak bulunan noktaları tespit ettikten sonra onarım çalışmaları gerçekleştirip suyun kayıpsız şekilde iletiminin sağlandığını aktaran HATSU, sağlıklı ve güvenli su iletimi için şebeke yenileme çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.