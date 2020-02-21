Su kaynaklarını korumak için çalı üretimi - Son Dakika
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Su kaynaklarını korumak için çalı üretimi

6 saat önce

İzmir'de Gaziemir Belediyesi, su kaynaklarında küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan azalmaya karşı harekete geçti.

Su kaynaklarını korumak için çalı üretimi, System.String[]

İzmir'de Gaziemir Belediyesi, su kaynaklarında küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan azalmaya karşı harekete geçti. Belediye, çok fazla su kullanımı gerektiren çim alanlarını azaltarak, bunların yerine dikmek üzere renkli çalı grubu bitkileri üreteceğini bildirdi.


Gaziemir Belediyesi, su kaynaklarında küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan azalmaya karşı bir çalışma başlattı. Bu anlamda belediye, su kullanımı gerektiren çim alanlarını azaltacağını ve renkli çalı grubu bitkileri üreteceğini açıkladı. Belediyenin Sarnıç'taki Park Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde bulunan ve yapılan çalışmalar ile yenilenen seralarda üretilecek çalıların, çimlere göre çok az su ve bakım maliyetinin olduğu ifade edildi.


Bu anlamda belediye, 408 metrekarelik alan üzerine kurulu iki serasında yapacağı üretim ile yılda 3 bin adete yakın renkli yer örtücü çalı üretimi gerçekleştirmeyi planlıyor. Burada üretilen çalılar, ilçenin park ve bahçelerine yerleştirilecek.


Bölge koşullarına en uygun olan türü seçtiklerini belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, çalıların hem ekonomik hem de doğa dostu olduğunu söyledi.


Doğal su kaynaklarının korunmasının çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Arda, şunları söyledi:


"Artık küresel ısınma ve buna bağlı sorunlar dünyamızda iyiden iyiye hissediliyor. Bunun önüne geçmek için herkes elinden geleni yapmalı. Biz de Gaziemir Belediyesi olarak çim alanları azaltıp yerine görsel anlamda da güzel olan kırmızı çiçekli çalılardan üretme kararı aldık. Üreteceğimiz bitkiler ile hem doğal su kaynaklarını hem de kamu kaynaklarını verimli kullanmış olacağız. Bu çalıların sulanması için çok az su gerekiyor. Bu nedenle biz de seralarımızı yenileyerek çalı üretimine geçiyoruz. İlçemizdeki parklarda ve bahçelerde kullanacağımız çalıların büyük çoğunluğunu kendimiz üreterek kamu kaynaklarını da verimli kullanmış olacağız." - İZMİR

Gaziemir Belediyesi, Gaziemir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:51 Kaynak: İHA
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