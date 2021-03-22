Su kaynaklarının kıymeti bilinmeli - Son Dakika

Su kaynaklarının kıymeti bilinmeli

22.03.2021 09:20
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Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, mesajında, "Ekonomik faaliyetler için yeri doldurulamaz bir kaynak olan su, biz canlıların hayatını devam ettirebilmesi için de yaşamsal bir kaynaktır. İnsan hayatı açısından önemli ve vazgeçilmez olan suyun bu özelliği, insanların var olduğu günden günümüze kadar su kaynaklarına yakın bölgelere yerleşmelerine ve bu yerleşim yerleri üzerinde büyük medeniyetler kurmalarına imkan sağlamıştır. Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliklerinin görülmeye başlandığı günümüz dünyasında deniz, nehir, göl gibi yeraltı ve yer üstü tüm su kaynaklarının her zamankinden daha fazla korunmasına, tüm insanlık olarak duyarlılık gösterilmesini ve sorumluluk duygusuyla su konusuna hassasiyetle yaklaşılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu minvalde son bir yıl içerisinde dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı alınan hijyen tedbirleri ile yaşamımızın temel yapı taşı olan suyun önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Günümüz dünyasında giderek artan temiz suya ulaşabilme sorununa karşı her bir bireyin bilinçli hareket etmesi ve bu bilincin arttırılması oldukça elzemdir. Gelecek nesillerden ödünç aldığımız dünyamızdaki tüm doğal kaynakların olduğu gibi su kaynaklarının da korunması ve tasarruflu tüketimi tek bir bireyden tüm insanlığa kadar geniş bir yelpazede hepimize önemli bir sorumluluk yüklemektedir. Dolayısıyla günümüzde yaşanan küresel ısınmaya bağlı iklim değişikli ve salgın sürecindeki su ihtiyacının artması özellikle büyük kentlerde, su ihtiyacının giderek artması beklenmektedir. Bu gerçekler doğrultusunda sahip olduğumuz su kaynaklarının kıymetini bilerek, kaynaklarımızı doğru kullanmalı, iyi değerlendirmeli ve kirletmemeye gayret göstermeliyiz. Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü olarak; içme suyu kalitesi ile ilgili çalışmaları bilinçli ve sistematik bir biçimde yürütüyor; bu kapsamda düzenli bir kalite izleme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle küçük yerleşim yerlerine dahi ulaşılarak, periyodik olarak su denetimi gerçekleştirerek, içilen suyun kalitesine ilişkin çalışmalar yürütmekteyiz. Bu noktada tüm gelecek nesillere 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği' standartlarına uygun olarak; renk, tat, koku problemi olmayan, zararlı kimyasallar içermeyen, dezenfekte edilmiş, güvenli ve berrak bir su kalitesi temin etmek adına her geçen gün hizmet kalitemizi artıyoruz. Bu kapsamda, içme ve kullanma suyunu sağlıklı ve sürekli biçimde teminine yönelik her türlü tedbir alınmakta ve yatırımlar hızla devam etmektedir. İnsanoğlu olarak bize düşen görev, su kullanımının yaşamsal bir hak ve gelecek nesiller için korunması gereken bir emanet olduğu ilkesiyle, mevcut su kaynakların israf ve kirlenmeden uzak daha etkin ve verimli kullanımına yönelik tedbirler alarak; birey, aile ve toplum olarak ab-ı hayatımız olan suyu israfa kaçmadan kullanmaya duyarlılık göstermeli, çocuklarımızın sağlıklı içme ve kullanma suyuna sahip olabilmelerinin bizlerin sorumluluğunda olduğu bilinciyle hareket etmeli ve bu bilincin toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılması noktasında gereken çabayı göstermeliyiz. Buradan 22 Mart Dünya Su Günü'nü kutluyor, tüm canlıların ortak yaşamsal kaynağı olan su kaynaklarımızın korunmasına, suyumuzu bilinçli ve duyarlı kullanmamıza vesile olmasını diliyoruz" dedi. - VAN

Su kaynaklarının kıymeti bilinmeli

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Cem Kaplan, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Su kaynaklarının kıymeti bilinmeli - Son Dakika


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