Üye Girişi
Su kesintilerini protesto için derede banyo yaptılar - Son Dakika

Su kesintilerini protesto için derede banyo yaptılar

02.07.2021 23:29

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sık sık yapılan su kesintilerini protesto etmek için bir grup vatandaş akarsuda sabunla şampuanla banyo yaptı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sık sık yapılan su kesintilerini protesto etmek için bir grup vatandaş akarsuda sabunla şampuanla banyo yaptı.

İlçede meydana gelen su kesintilerine vatandaşlardan ilginç protesto geldi. Sabun, şampuan ve havlusunu alan bir grup vatandaş ilçe merkezinden geçen Savrun çayına giderek içerisinde banyo yaptı. İlçede çok sık şekilde su kesintisi olduğunu belirten Hakan Kamalı, "İşten geliyoruz. Yaz vakti Çukurova'da zaten sıcaklar tavan yapmış durumda. Evde su yok. Sularımız sabah kesiliyor bazen akşam geç saatte geliyor bazen de bir gün boyunca hiç gelmiyor. Bu durumdan belediye mi sorumlu, muhtarlık mı sorumlu kim sorumlu ise lütfen bu duruma bir çözüm bulsun. Bizde bu olayı protesto etmek ve temizliğimizi yapmak için Savrun çayında bu şekilde banyo yapıyoruz" dedi.

Aşkın Gül ise "Sularımız hiç akmıyor. Çok sık şekilde su kesintisi oluyor. Yetkililer bu duruma bir çözüm bulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. Su kesintilerinden en çok kadınlar şikayetçi. Suların akmamasından dolayı bulaşık çamaşır yıkayamayan kadınlar ise çözüm bekliyor.

(Selçuk Şavran/İHA)

Su kesintilerini protesto için derede banyo yaptılar
Su kesintilerini protesto için derede banyo yaptılar
Su kesintilerini protesto için derede banyo yaptılar
Su kesintilerini protesto için derede banyo yaptılar
Su kesintilerini protesto için derede banyo yaptılar
Su kesintilerini protesto için derede banyo yaptılar
Su kesintilerini protesto için derede banyo yaptılar

Hisarcık, Protesto, Osmaniye, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Su kesintilerini protesto için derede banyo yaptılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sedyeyle kenara alınan Spinazzola'nın gözyaşları futbolseverlerin yüreğini burktu 23:43 Sedyeyle kenara alınan Spinazzola'nın gözyaşları futbolseverlerin yüreğini burktu Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı! Duyanların ağzı açık kaldı 23:21 Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı! Duyanların ağzı açık kaldı Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı 22:55 Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı
TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler 22:47 TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler Tunç Soyer'den en düşük işçi maaşına gösterilen tepkilere yanıt: Asıl konu hak ettiğini alamayanlar 21:55 Tunç Soyer'den en düşük işçi maaşına gösterilen tepkilere yanıt: Asıl konu hak ettiğini alamayanlar Vitor Pereira'nın istatistikleri neler söylüyor? İşte F.Bahçe'nin yeni hocasının karnesi 19:41 Vitor Pereira'nın istatistikleri neler söylüyor? İşte F.Bahçe'nin yeni hocasının karnesi
Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı 18:30 Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı Sokak ortasında başına demir profille vurulan genç, yaşamını yitirdi 17:56 Sokak ortasında başına demir profille vurulan genç, yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
17:55 Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti
17:39 Emre Belözoğlu'nun beş kuruşluk dava açtığı Ümit Özat yeni FETÖ göndermesi yaptı
17:29 Altının kilogramı 498 bin liraya çıktı
17:08 Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek
17:03 Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı
16:44 Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı
16:26 Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı
16:19 Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin
16:11 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim
16:02 Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu
Belçika'yı 2-1 mağlup eden İtalya, yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu Belçika'yı 2-1 mağlup eden İtalya, yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu         
00:01
1 kişinin öldüğü kazada takılı kalan hız kadranı her şeyi anlattı 1 kişinin öldüğü kazada takılı kalan hız kadranı her şeyi anlattı         
23:31
PSG, Messi'ye Barcelona'dan daha yüksek bir maaş teklif etti PSG, Messi'ye Barcelona'dan daha yüksek bir maaş teklif etti         
23:20
Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü         
22:47
Tüyler ürperten iddialar! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu Tüyler ürperten iddialar! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu         
22:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gülümseten soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gülümseten soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz?         
21:37
Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor         
19:26
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti         
17:56
Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı         
17:29
Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek         
17:08
Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı         
17:04
Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı         
16:45
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak         
16:01
Şampiyon İsmail Balaban, Survivor yarışmacılarından asla görüşmeyeceği ismi açıkladı: Ona kızgınım Şampiyon İsmail Balaban, Survivor yarışmacılarından asla görüşmeyeceği ismi açıkladı: Ona kızgınım         
14:37
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2021 00:23:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Su kesintilerini protesto için derede banyo yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement