Su Kesintisi İle İlgili Açıklama - Son Dakika

1600'lük boruda meydana gelen patlakta yapılan ilk tespitte yaşanan su sızıntının yer altına doğru yayıldığı görülmüş sızıntı bölgesindeki suyun tahliyesinin tamamlanmasıyla birlikte ana boruda onarım çalışmaları başlamıştır.

Yaklaşık 3 saat sürmesi beklenen onarım ardından, akşam saatleri itibari ile tekrar şebekeye su verilmesi beklenmektedir. Oluşan arızaya bağlı olarak yaşanan su kesintisinden dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.