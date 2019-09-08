Su kesintisi yapılacak
7 dakika önce
Kilis'te, 2 gün boyunca elektrik kesintisi nedeniyle kent merkezine su verilemeyeceği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:30 Kaynak: İHA
Kilis'te, 2 gün boyunca elektrik kesintisi nedeniyle kent merkezine su verilemeyeceği açıklandı.
Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, "İçme Suyu Arıtma Tesisimize su temin ettiğimiz kaynaklarımız olan, Yeniyapan, Konak, Narlıca ve Akpınar bölgesinde TEİAŞ tarafından enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle 9 - 10 Eylül tarihlerinde şehir genelinde su kesintisi yapılacaktır" denildi. - KİLİS
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