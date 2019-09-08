Son Dakika Haberleri: Su kesintisi yapılacak
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Su kesintisi yapılacak

7 dakika önce

Kilis'te, 2 gün boyunca elektrik kesintisi nedeniyle kent merkezine su verilemeyeceği açıklandı.

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Kilis'te, 2 gün boyunca elektrik kesintisi nedeniyle kent merkezine su verilemeyeceği açıklandı.


Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, "İçme Suyu Arıtma Tesisimize su temin ettiğimiz kaynaklarımız olan, Yeniyapan, Konak, Narlıca ve Akpınar bölgesinde TEİAŞ tarafından enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle 9 - 10 Eylül tarihlerinde şehir genelinde su kesintisi yapılacaktır" denildi. - KİLİS

Kilis, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:30 Kaynak: İHA
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