SU KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN ATIK YAĞDAN SABUN ÜRETTİLER - Son Dakika

Türkiye'de her yıl tüketilen 2 milyon ton bitkisel yağın kullanımı sonucunda yıllık yaklaşık 400 bin ton bitkisel atık yağ oluştuğu tahmin ediliyor. 1 litre atık yağın, 1 milyon litre içme suyunu kirletme kapasitesine sahip olduğu, doğal ekosistemde yaşanan su kirliliğinin yüzde 25'inin atık yağlardan kaynaklandığına dikkat çekiliyor. İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Beylerbeyi Yerleşkesi ortaokul öğrencileri bu sorunu işleyerek, atık yağlardan sabun ürettikleri projeyle Çevrenin Genç Sözcüleri Yarışması'nda Türkiye şampiyonu oldular. Yeşil Bayraklı bir Eko Okul olan Beylerbeyi Yerleşkesinde çevre bilincini küçük yaşlardan itibaren öğrenmeye başlayan ortaokul öğrencileri hazırladıkları projelerle farkındalık çalışmaları yürütüyorlar.

Duyarlı vizörlerini çevreye tuttular

Ortaokul öğrencileri sürdürülebilir yaşam bilincinin kazandırılmasına yönelik yaptıkları çalışmalarla Çevrenin Genç Sözcüleri Yarışmasında Türkiye 1.'si olarak uluslararası yarışmalara katılma hakkını da kazandı. Öğrencilerden Yağız Efe Karakılıç "Daha İyiye Dönüşürken Kirlenmek" isimli fotoğrafıyla 11-14 yaş tek fotoğraflı röportaj kategorisinde, 7. Sınıf öğrencileri Mina Yaprak Sevsevil, Defne Yılmaz ve Ela Özaslan video dalında atık yağdan sabun ürettikleri ''Atık Yağdan Sabun Üretimi" isimli çalışmalarının video yapımı ile Türkiye Birincisi oldular.

Öğrenciler çevrelerini bilinçlendirmek için bir video hazırladılar

Öğrenciler yaptıkları çalışmada atık hale gelmiş kızartma yağlarının zararları hakkında bilgi vererek, atık yağlardan sabun üretimi yöntemine işaret ettiler. Gıda maddelerini kızartmak amacıyla kullanılan yağların, 2 kullanımdan sonra atık haline geldiğini ve atık yağların kanserojen madde içerdiğini belirten öğrenciler, kullanılmış yağın bekletilmesi halinde peroksit değerinin yükselerek oksitlendiğini ve bağışıklık sistemine de zarar verdiğini vurguladılar.

Çöpe dökülen atık yağların, çöp depolama alanlarında sık sık yangınlara,lavaboya dökülen atık yağların ise kanal borularına yapışarak tıkanmasına neden olduğuna değinen öğrenciler; atık yağların ayrıca toprağa karışmasının sonucunda yeraltı temiz su kaynaklarının kirliliğini artırdığına dikkat çektiler. Suların yüzeyini kaplayan atık yağların havadan suya oksijen transferini önlediğini ve zamanla suda bozularak oksijenin tükenmesini hızlandırdığını, suda yaşayan canlıların ölmesine sebep olduğunu belirten öğrenciler atık yağları değerlendirerek kendi sabunlarını ürettiler.

Öğrenciler çevreyi korumak ile ilgili üç önemli uyarı yaptı:

Atık yağları lavaboya dökmeyin veya çöpe atmayın

Yağları ağzı kapalı kaplarda biriktirin

Kapları yağ toplama merkezlerine teslim edin

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Hakkında

"Ana Kucağından İTÜ'ye" sloganı ile eğitim veren İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak; sürekli yenilenen ve geliştirilen eğitim programları ile akademik yönden araştıran, sorgulayan bireyler yetiştirmektedir. Öğrencilerin eğitimleri boyunca akademik programla bütünleşmiş sanatsal, sportif ve sosyal etkinlikler sayesinde çok yönlü bir gelişim çizgisine sahip olması hedeflenmektedir. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim veren İTÜ GVO çatısı altında İstanbul'da Maslak ve Beylerbeyi'ndeki kampüslerin yanı sıra, İzmir Gaziemir'de franchising sözleşmesiyle faaliyet gösteren bir kampüs bulunmaktadır. Okulun Beylerbeyi Yerleşkesi'nde diğer okulların öğrencilerinin de yararlanabileceği 28 haftalık Mini Konservatuvar "Erken Müzik Eğitimi" sertifika programı mevcuttur.