Su konusundaki iş birliği kapsamında Irak'tan heyet gelecek

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Türkiye ve Irak arasında su konusundaki görüşmeler kapsamında, Türkiye'nin uzmanlar ve teknik elemanlardan oluşan 151 kişilik bir çalışma grubu oluşturduğunu belirterek, "Irak'tan da heyetler kapasite geliştirme ve tecrübe paylaşımı için 9 Eylül'den itibaren Türkiye'ye gelecek." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 22 Ağustos'ta güven mektubu sunarak göreve başlayan Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan al-Janabi'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından ikili ilişkileri değerlendiren Eroğlu, Büyükelçi Hasan al-Janabi'nin kendisinin eski dostu olduğunu vurgulayarak, "Ben bakanken o da Irak Su Kaynakları Bakanı'ydı. Çok yakın temaslarımız, Irak ve Türkiye için ortak çalışmalarımız oldu." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunmadan önce kendisini ziyaret eden Büyükelçi Janabi'ye iadeiziyarette bulunduğunu belirten Eroğlu, görüşmede kendisinin 31 Temmuz'da Irak'ta gerçekleştirdiği temasları da ele aldıklarını bildirdi.

Su konusunu Türkiye ve Irak arasında kalkınmanın lokomotifi olarak kullanmak istediklerini dile getiren Eroğlu, "Ben dahil 51 kişilik bir çalışma grubu oluşturduk. Yüz kişilik de teknik eleman var, toplam 151 kişi. Irak'tan da heyetler kapasite geliştirme ve tecrübe paylaşımı için 9 Eylül'den itibaren Türkiye'ye gelecek." diye konuştu.

Ortak çalışmaların başlamasından memnuniyet duyduğunu söyleyen Eroğlu, "Ortak yapacağımız çalışmalar var. Bilhassa sulama, barajlar, hidroelektrik santraller, dere ıslahları, içme suyu temini, atık suların tasfiyesi ve geri kazanılması gibi konularda görüştük. Ben, Sayın Irak Cumhurbaşkanına ve Başbakanına sunduğum, hazırladığımız eylem planını kendisine de takdim ettim. Gerçekten çok güzel bir eylem planı yaptık." şeklinde konuştu.

"Irak'ın bahtı açık geleceği parlak"

Eroğlu, geçen yıl Kuveyt'te düzenlenen "Irak'ın Yeniden İmarı Konferansı"nda ülkenin yeniden inşaası ve kalkınması için gerekli desteğin verilmesinin kararlaştırıldığını hatırlatarak, "Türkiye olarak biz de 5 milyar dolarlık bir kredi, 50 milyon dolarlık bir hibe teklifinde bulunmuştuk. Bunlarla ilgili öncelik planlaması yapılacak. Irak'ın bahtı açık geleceği parlak, ben buna yürekten inanıyorum. İnşallah birlikte Irak'ı daha da güçlü hale getireceğiz. Türkiye ile Irak arasındaki iş birliği daha da güçlenecek." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısının 2009'da Bağdat'ta yapıldığını aktaran Eroğlu, Büyükelçi Hasan al-Janabi ile görüşmelerinde, YDSK'de imzalanan ikili iş birliği anlaşmalarını hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini de değerlendirdiklerini kaydetti.

Eroğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye ve Irak tarafından Bağdat'ta su kaynaklarını araştırma ve geliştirme merkezi diye ortak bir merkez oluşturulması da kararlaştırıldı, kabul gördü. Ayrıca, özellikle Irak tarafından yapılacak çalışmalarla ilgili de bize bazı teklifler var, onları da ele alacağız. Su kaynaklarının miktar ve özelliklerini tespit için ortak bir ölçüm ağı kurulması, neticede suyun her iki ülkenin kalkınmasında temel unsur olarak kullanılması konusunda kararlıyız. Hakça ve adil paylaşımdan yanayız."

"İnşallah önümüzdeki dönem de iş birliğimiz devam eder"

Büyükelçi Hasan al-Janabi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunduğu kabulde yaptıkları görüşmenin çok başarılı geçtiğini ve Erdoğan'ın da kendisine Irak Özel Temsilcisi Eroğlu ile çalışacaklarını söylediğini belirtti.

Hasan al-Janabi, "(Eroğlu ile) İkimiz daha önce bakan olduğumuz dönemde pek çok kereler görüşmüştük. İnşallah önümüzdeki dönemde bu iş birliği devam eder." dedi.

Kuveyt'te geçen yıl düzenlenen konferansı hatırlatan Hasan al-Janabi, "Siz de biliyorsunuz ki Irak'ın terör örgütlerinden, işgal örgütlerinden kurtulması ve tahrip edilen yerlerin tekrar imar edilmesi ve kalkınması için birtakım paralar toplandı. İnşallah bu, en kısa zamanda iki ülkenin çıkarları için iyi olacaktır." ifadesini kullandı.