SU KOVASINA DÜŞEN 1.5 YAŞINDAKİ ABDÜLKERİM ÖLDÜ - Son Dakika
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SU KOVASINA DÜŞEN 1.5 YAŞINDAKİ ABDÜLKERİM ÖLDÜ

12.05.2022 15:11

KONYA'da su kovasına düşen Suriye uyruklu 1.5 yaşındaki Abdülkerim Al-hac yaşamını yitirdi.

KONYA'da su kovasına düşen Suriye uyruklu 1.5 yaşındaki Abdülkerim Al-hac yaşamını yitirdi. Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Evin salonunda kurabiye yiyen Abdülkerim Al-hac, su kovasının yanında oynarken dengesini kaybedip içine düştü. Bu sırada mutfakta bulunan anne Rime Al-Hamed, gürültüyü duyup salona geldiğinde oğlunun, kovaya düştüğünü gördü. Minik Abdulkerim'i kovadan çıkaran Rime Al- Hamed, nefes almadığını fark edince yakında bulunan Karatay Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezine götürdü. Doktorların müdahalesine rağmen Abdülkerim yaşamını yitirdi. Abdülkerim'in cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Anne Al-Hamed de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

SU KOVASINA DÜŞEN 1.5 YAŞINDAKİ ABDÜLKERİM ÖLDÜ
SU KOVASINA DÜŞEN 1.5 YAŞINDAKİ ABDÜLKERİM ÖLDÜ
SU KOVASINA DÜŞEN 1.5 YAŞINDAKİ ABDÜLKERİM ÖLDÜ
SU KOVASINA DÜŞEN 1.5 YAŞINDAKİ ABDÜLKERİM ÖLDÜ

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Suriye, Konya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SU KOVASINA DÜŞEN 1.5 YAŞINDAKİ ABDÜLKERİM ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SU KOVASINA DÜŞEN 1.5 YAŞINDAKİ ABDÜLKERİM ÖLDÜ - Son Dakika
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